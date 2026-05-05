В Китае на заводе фейерверков погибли более 20 человек

Число жертв взрыва на заводе пиротехники в городе Люян китайской провинции Хунань увеличилось до 21 человека, сообщает CCTV. По уточненным данным, еще 61 человек получил ранения различной степени тяжести и был доставлен в медицинские учреждения.
В районе происшествия продолжается масштабная поисково-спасательная операция, в которой задействованы сотни сотрудников экстренных служб.
Всего к работам привлечено 482 человека, сформированы пять спасательных отрядов, которые продолжают разбор завалов на месте разрушенного предприятия.
Причины взрыва на данный момент официально не установлены, специалисты проводят техническое обследование территории.
Подобные инциденты на предприятиях пиротехнической отрасли в Китае регулярно становятся предметом расследований, связанных с соблюдением норм промышленной безопасности.
