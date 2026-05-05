Tasnim: в Ормузском проливе США атаковали два грузовых судна, шедших в Иран

Американские военные в Ормузском проливе нанесли удары по двум грузовым катерам, которые шли в Иран, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник в армии исламской республики.
«Установлено, что американские вооружённые силы атаковали два небольших судна с гражданскими грузами, следовавших из Эль-Хасаба на побережье Омана в сторону Ирана», — отметил собеседник журналистов.
В сообщении отмечается, что указанные инциденты Соединённые Штаты решили представить как свою успешную операцию, которая была якобы нацелена против иранских военных катеров.
Напомним, 4 мая президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы уничтожили в Ормузском проливе семь катеров Ирана. По его словам, эти плавательные средства пытались остановить судно, шедшее под флагом третьей страны. Глава Белого дома уточнил, что после таких действий военные Соединённых Штатов нанесли удар по упомянутым катерам.
В тот же день агентство Fars проинформировало, что Вооружённые силы Ирана атаковали американский корабль, который попытался пройти через Ормузский пролив. Две ракеты, которые были выпущены иранской стороной, достигли цели, из-за чего судну пришлось развернуться.