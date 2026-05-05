За обман дольщиков Хабаровска пособники застройщика отправились в колонию

Строительство дома на Ленинградской до сих пор не окончено.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске к реальному лишению свободы приговорены два пособника директора ООО «Лидер», не достроившего дом на Ленинградской и потратившего 473 млн рублей дольщиков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как установил суд, с сентября 2016 по август 2021 года директор компании и два его сообщника — Руслан Брага и Антон Мельников — потратили деньги на строительство ЖК «Ленинградский». Строительство не было завершено, компания обанкротилась, а дольщики так и не получили квартиры.

В начале 2024 года директор ООО «Лидер», тративший деньги дольщиков на аренду квартиры и учебу сына, был приговорен к 2,5 годам лишения свободы.

— Центральный районный суд Хабаровска признал Руслана Брагу и Антона Мельникова виновными в пособничестве в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ). Суд назначил Руслану Браге наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца, Антону Мельникову в виде 2 лет в исправительной колонии общего режима. Осужденные взяты под стражу в зале суда, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Напомним, Дмитрий Демешин потребовал законодательно закрепить соцнагрузку застройщиков.