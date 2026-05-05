В четырех районах Ростовской области сбили 10 БПЛА

Силы ПВО уничтожили 10 беспилотников в четырех районах Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки.

Источник: Аргументы и факты

В Ростовской области силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку, уничтожив десять беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

В одном из населённых пунктов Кашарского района повреждения получил частный дом. Из-за этого жильцов одной из квартир временно эвакуировали, однако пострадавших нет — люди разместились у родственников. В результате происшествия были повреждены кровля, окна и ограждение участка.

На место направлены специалисты для оценки ущерба и уточнения последствий. Региональные власти сообщили о готовности оказать необходимую помощь пострадавшим, при этом в области сохраняется повышенная готовность из-за риска новых атак беспилотников.

Ранее российские военные обезвредили над шестью районами Ростовской области приблизительно 20 беспилотных летательных аппаратов украинских формирований.

