Сотрудники полиции задержали во Внуково депортированного из Грузии россиянина

Столичные сотрудники полиции задержали депортированного из Грузии россиянина, осужденного в РФ 10 лет назад. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Мужчину остановили в аэропорту Внуково специалисты из НЦБ Интерпола МВД России и транспортной полиции.

— В нашей стране фигурант 10 лет назад осужден за посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц в крупном размере, и находился в международном розыске, — уточнила она.

Еще в 2015 году преступник являлся сотрудником одного из федеральных надзорных ведомств России. При исполнении служебных обязанностей он получил взятку в размере 200 тысяч рублей.

После он передал деньги коллеге, который должен был отказаться от привлечения руководителя коммерческой компании к ответственности за невыплату зарплаты, передает РИА Новости.

Ранее за мошенничество задержали двоих руководителей коммерческих фирм. Они похитили 460 миллионов рублей при заключении договоров с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

