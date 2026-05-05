Сотрудники полиции задержали во Внуково депортированного из Грузии россиянина

Столичные сотрудники полиции задержали депортированного из Грузии россиянина, осужденного в РФ 10 лет назад. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
— В нашей стране фигурант 10 лет назад осужден за посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц в крупном размере, и находился в международном розыске, — уточнила она.
Еще в 2015 году преступник являлся сотрудником одного из федеральных надзорных ведомств России. При исполнении служебных обязанностей он получил взятку в размере 200 тысяч рублей.
После он передал деньги коллеге, который должен был отказаться от привлечения руководителя коммерческой компании к ответственности за невыплату зарплаты, передает РИА Новости.
