Названа дата начала активной фазы поисков Усольцевых

Напомним, исчезновение 64-летнего Сергея, 48-летней Ирины и их дочери пятилетней Арины Усольцевых в районе Минской петли остается одной из наиболее загадочных ситуаций в регионе. Семья отправилась в короткий поход к горе Буратинка, когда погода резко ухудшилась. Несмотря на масштабные поисковые работы с участием сотен людей и различной техники, следов пропавших обнаружить не удалось. По официальной версии следствия, причиной исчезновения является несчастный случай. Но рассматриваются и другие причины исчезновения.