Названа дата начала активной фазы поисков Усольцевых

Спустя семь месяцев после загадочного исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге, поисковые отряды и добровольцы готовятся к возобновлению масштабной поисковой операции.
Главным препятствием на пути к возобновлению активной фазы остается глубокий снежный покров в районе Кутурчинского Белогорья, где 28 сентября 2025 года пропала семья. Сейчас толщина снега составляет не менее полутора метров, что делает передвижение пеших групп практически невозможным и опасным.
Как рассказал aif.ru депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш, волонтеры смогут приступить к наземным поискам ориентировочно после 17 мая. Руководитель поискового отряда «Поиск пропавших детей» Светлана Торгашина считает более реалистичным началом работ конец мая.
«Конкретной даты пока нет. Это тайга, и многое зависит от того, когда сойдет снег и насколько стабильной установится температура», — уточнила волонтер.
Напомним, исчезновение 64-летнего Сергея, 48-летней Ирины и их дочери пятилетней Арины Усольцевых в районе Минской петли остается одной из наиболее загадочных ситуаций в регионе. Семья отправилась в короткий поход к горе Буратинка, когда погода резко ухудшилась. Несмотря на масштабные поисковые работы с участием сотен людей и различной техники, следов пропавших обнаружить не удалось. По официальной версии следствия, причиной исчезновения является несчастный случай. Но рассматриваются и другие причины исчезновения.