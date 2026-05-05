Жителю Норильска грозит срок за посылку с незаконными препаратами из-за границы

Спустя месяц отправление пришло в пункт назначения. В тот же день получатель явился в отделение связи, предъявил штрих-код, забрал посылку и почти сразу был задержан сотрудниками МВД. Внутри полученной им упаковки находились таблетки с сильнодействующим веществом. Кроме того, при задержанном оказались еще две аналогичные упаковки, которые он приобрел ранее таким же способом.