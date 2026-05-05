В Ростовской области из-за ракетной атаки эвакуированы жители частного дома

В Ростовской области силы ПВО ночью пятого мая отразили массированный налет беспилотников противника. Сбито десять БПЛА самолетного типа.
Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, атаке противника подверглись гражданские объекты в Миллеровском, Милютинском, Кашарском и Шолоховском районах.
В результате ракетной атаки в поселке Теплые Ключи Кашарского района оказался поврежден частный дом. Оказались разбиты крыша, окна и ограждение участка.
«Пришлось эвакуировать жителей одной из квартир частного дома. Люди не пострадали, находятся у родственников», — сообщил глава региона.
Жертв среди населения в других районах также нет. Всем пострадавшим будет оказана помощь.