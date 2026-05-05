В ХМАО впервые объявили режим ракетной опасности

В Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявили режим ракетной опасности, сообщил глава региона Руслан Кухарук. Предупреждение действовало около 40 минут.
Как уточнял господин Кухарук, в регионе могла быть ограничена работа мобильной связи и интернета.
В ночь на 5 мая ракетную опасность объявляли в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, Татарстане, Чувашии и некоторых других регионах России. В Екатеринбурге, Казани и Саратове прозвучала сирена.
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.