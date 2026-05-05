Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыбаки из Омска устроили крупный пожар в Новосибирской области

Мужчины оставили его без присмотра костер и едва не спалили деревню.

Источник: Freepik

Отдых двух рыбаков из Омска в Новосибирской области едва не закончился трагедией. 1 мая ландшафтный пожар немного не добрался до населенного пункта. В деревне Красный Яр Барабинского района огонь уничтожил 1 га травы и трехквартирный дом.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области, виновные найдены.

Установлено, что двое омичей 26-ти и 21-го года приехали на рыбалку на озеро Сартлан в Барабинский район. На берегу они развели костер и оставили его без присмотра. Пламя распространилось по сухой траве. Самостоятельно потушить огонь мужчины не смогли и скрылись с места происшествия.

Пожар от берега быстро приблизился к частному сектору. Этому способствовал сильный ветер. Около двух часов пожарные, в том числе добровольцы, боролись с огнем на площади в 1 га. Населенный пункт удалось отстоять. Огонь уничтожил один частный дом на трех хозяев, повредил навес на другом участке и гараж.

Задержали омичей сотрудники ГИБДД в районе поселка Чаны и доставили в полицию. Виновникам грозит административная ответственность за нарушение особого противопожарного режима. Также будет установлен материальный ущерб, который повлияет на меру наказания.

Ранее мы писали, что пожарные несколько дней тушили возгорание на крупной свалке в Калачинском районе Омской области.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше