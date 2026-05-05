Рыбаки из Омска устроили крупный пожар в Новосибирской области

Установлено, что двое омичей 26-ти и 21-го года приехали на рыбалку на озеро Сартлан в Барабинский район. На берегу они развели костер и оставили его без присмотра. Пламя распространилось по сухой траве. Самостоятельно потушить огонь мужчины не смогли и скрылись с места происшествия.