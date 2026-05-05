Рыбаки из Омска устроили крупный пожар в Новосибирской области

Отдых двух рыбаков из Омска в Новосибирской области едва не закончился трагедией. 1 мая ландшафтный пожар немного не добрался до населенного пункта. В деревне Красный Яр Барабинского района огонь уничтожил 1 га травы и трехквартирный дом.
Как сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области, виновные найдены.
Установлено, что двое омичей 26-ти и 21-го года приехали на рыбалку на озеро Сартлан в Барабинский район. На берегу они развели костер и оставили его без присмотра. Пламя распространилось по сухой траве. Самостоятельно потушить огонь мужчины не смогли и скрылись с места происшествия.
Пожар от берега быстро приблизился к частному сектору. Этому способствовал сильный ветер. Около двух часов пожарные, в том числе добровольцы, боролись с огнем на площади в 1 га. Населенный пункт удалось отстоять. Огонь уничтожил один частный дом на трех хозяев, повредил навес на другом участке и гараж.
Задержали омичей сотрудники ГИБДД в районе поселка Чаны и доставили в полицию. Виновникам грозит административная ответственность за нарушение особого противопожарного режима. Также будет установлен материальный ущерб, который повлияет на меру наказания.
