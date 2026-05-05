В Хабаровском крае огнём охвачено свыше 1700 гектаров леса

Лесопожарная обстановка в Хабаровском крае всё ещё напряжённая, по данным на утро 5 мая огнём охвачено 1713 гектаров тайги. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», специалисты регистрируют пять очагов, один из которых уже локализован и скоро будет ликвидирован. Все термоточки возникли по вине людей, пренебрегающих правилами пожарной безопасности.
Согласно информации, предоставленной региональным министерством лесного хозяйства и лесопереработки, термоточки действуют в Бикинском (площадь 23,5 га), Верхнебуреинском (820 га) и Хабаровском районах (325 га), а также в Солнечном муниципальном округе (530 га и 15 га). В настоящее время угрозы местному населению и объектам экономики нет.
— На сегодняшний день пожароопасный сезон открыт на территориях 35 лесничеств из 40, на большей территории края действует особый противопожарный режим, в условиях которого запрещаются: костры, открытый огонь, сжигание сухой травы и мусора, — отметил заместитель министра лесного хозяйства и лесопереработки края Владимир Кадыков.
Сейчас к ликвидации лесных пожаров на территории Хабаровского края привлечён 161 сотрудник профильных ведомств. К ним в помощь направлено 22 единицы специализированной техники, в том числе вездеходы, которые позволяют специалистам добраться до самых труднодоступных территорий. Также задействовано два вертолёта Ми-8 и один Robinson-44, самолёты Ан-2 и Cessna-182.
Напомним, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений наступает уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет.