В Приангарье металлические качели упали на 6-летнего ребенка

Ребенка госпитализировали, возбуждено уголовное дело.

Источник: AP 2024

В Усолье-Сибирском металлические качели упали на ребенка. Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело по факту инцидента, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установило следствие, инцидент произошел 30 апреля в сквере на улице Толбухина. На шестилетнего мальчика упали металлические качели. В результате ребенок получил травму головы. Пострадавшего экстренно госпитализировали. Ему провели операцию по восстановлению черепа, он находится в отделении нейрохирургии.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают родителей, должностных лиц местной администрации, а также предприятия, ответственного за содержание и обслуживание малых архитектурных форм.

Ранее в Усть-Илимске 7-летнего мальчика ударило током на территории бывшей колонии, когда он пытался забраться на трансформаторную будку. Возбуждено уголовное дело.