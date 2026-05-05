В Приангарье металлические качели упали на 6-летнего ребенка

Как установило следствие, инцидент произошел 30 апреля в сквере на улице Толбухина. На шестилетнего мальчика упали металлические качели. В результате ребенок получил травму головы. Пострадавшего экстренно госпитализировали. Ему провели операцию по восстановлению черепа, он находится в отделении нейрохирургии.