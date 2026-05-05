ФСБ задержала жителя Донецка за государственную измену

«Мужчина установил контакт с украинскими спецслужбами и передавал им сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России на территории города Харцызска и Макеевского муниципального округа», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, было установлено, что фигурант сообщал кураторам сведения о пациентах, поступавших в медучреждение с ранениями, полученными в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.
Жителя Томской области 30 апреля арестовали за совершенную им по заданию представителей специальных служб Украины диверсию на Томской дистанции Западно-Сибирской железной дороги. Также в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).