«Отпугивал злых духов»: крымчанина задержали за хранение наркотического растения

Крымчанин может сесть на три года за «отпугивание злых духов» наркотиками.

Источник: Комсомольская правда

В Раздольненском районе Крыма 61-летнего местного жителя подозревают в хранении наркотического растения. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Полицейские осмотрели придомовую территорию мужчины. Под навесом правоохранители обнаружили куст растения. Экспертиза показала, что это гармала массой 28,7 грамма. Мужчина рассказал, что сорвал куст в 2014 году и хранил в виде экибаны, чтобы «отпугивать злых духов».

Возбуждено уголовное дело. Житель Раздольненского района находится под подпиской о невыезде. Согласно законодательству, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
