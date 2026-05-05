Красноярские инспекторы ДПС спасли ребенка с полученной на улице травмой головы

В Красноярске полицейские пришли на помощь матери с травмированным ребенком.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске сотрудники полка ДПС оперативно доставили в больницу женщину и ее сына, который получил серьезную травму головы. Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю 5 мая.

Во время дежурства в центре города, на Ленина, экипаж в составе старшего инспектора Александра Новоселова и инспектора Ильи Чалышева пришел на помощь семье. К полицейским обратилась женщина и сообщила, что ее ребенок упал на прогулке и рассек голову, из раны сильно шла кровь. Мать пыталась зажать повреждение рукой, но кровотечение было настолько интенсивным, что счет в спасении мальчика шел на минуты.

Сотрудники ДПС без промедления довезли пострадавших на патрульной машине до ближайшей больницы. Там выяснилось, что у ребенка повреждена артерия. Именно это вызывало столь обильное кровотечение. Благодаря быстрой доставке пострадавшего в стационар и своевременной помощи врачи смогли предотвратить серьезные последствия для здоровья дошкольника.