32 квартиры, 11 авто и 8 домов: АФМ раскрыло схему на 3,7 млрд тенге при закупке лекарств через ОАЭ

Агентством Казахстана по финансовому мониторингу окончено расследование по факту причинения имущественного ущерба при закупе лекарственных препаратов, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Подробности сегодня, 5 мая 2026 года, раскрыли в пресс-службе АФМ:

«ТОО “Интерфармсервис”, являвшееся дистрибьютором и единственным поставщиком лекарственных средств для лечения мышечной дистрофии Дюшенна на территории Казахстана, в течение 5 лет осуществляло их реализацию в адрес медицинских организаций страны. При этом производителем препаратов установлены предельные цены реализации. Однако руководство компании с целью извлечения незаконной прибыли включило в цепочку поставок подконтрольную фирму, зарегистрированную в ОАЭ, через которую проводило номинальные сделки. Через эту схему завышалась отпускная цена на препараты, что позволяло скрывать реальную себестоимость и получать незаконную прибыль».

В результате, по данным агентства, бюджету нанесен ущерб в размере 3,7 млрд тенге.

«Получив эту прибыль и не желая уплачивать налоги, руководство ТОО реализовало схему вывода денежных средств через номинальные сделки с различными ИП, сопровождавшиеся выпиской фиктивных счет-фактур. В итоге свыше 4 млрд тенге обналичено. Компания уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 637 млн тенге. Неосновательно обогатившись, предприниматели приобрели 32 квартиры, 11 машин, 8 жилых домов, на которые наложен арест с целью конфискации». Пресс-служба АФМ РК.

Как уточнили в агентстве, в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего — залог.

Отмечается, что стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

«Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит», — заключили в пресс-службе АФМ РК.

30 апреля 2026 года в Минздраве прокомментировали пиковый рост цен на лекарства в Казахстане.

