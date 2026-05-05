32 квартиры, 11 авто и 8 домов: АФМ раскрыло схему на 3,7 млрд тенге при закупке лекарств через ОАЭ

Подробности сегодня, 5 мая 2026 года, раскрыли в пресс-службе АФМ:
«ТОО “Интерфармсервис”, являвшееся дистрибьютором и единственным поставщиком лекарственных средств для лечения мышечной дистрофии Дюшенна на территории Казахстана, в течение 5 лет осуществляло их реализацию в адрес медицинских организаций страны. При этом производителем препаратов установлены предельные цены реализации. Однако руководство компании с целью извлечения незаконной прибыли включило в цепочку поставок подконтрольную фирму, зарегистрированную в ОАЭ, через которую проводило номинальные сделки. Через эту схему завышалась отпускная цена на препараты, что позволяло скрывать реальную себестоимость и получать незаконную прибыль».
В результате, по данным агентства, бюджету нанесен ущерб в размере 3,7 млрд тенге.
«Получив эту прибыль и не желая уплачивать налоги, руководство ТОО реализовало схему вывода денежных средств через номинальные сделки с различными ИП, сопровождавшиеся выпиской фиктивных счет-фактур. В итоге свыше 4 млрд тенге обналичено. Компания уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 637 млн тенге. Неосновательно обогатившись, предприниматели приобрели 32 квартиры, 11 машин, 8 жилых домов, на которые наложен арест с целью конфискации». Пресс-служба АФМ РК.
Как уточнили в агентстве, в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего — залог.
Отмечается, что стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
«Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит», — заключили в пресс-службе АФМ РК.
30 апреля 2026 года в Минздраве прокомментировали пиковый рост цен на лекарства в Казахстане.