32 квартиры, 11 авто и 8 домов: АФМ раскрыло схему на 3,7 млрд тенге при закупке лекарств через ОАЭ

«ТОО “Интерфармсервис”, являвшееся дистрибьютором и единственным поставщиком лекарственных средств для лечения мышечной дистрофии Дюшенна на территории Казахстана, в течение 5 лет осуществляло их реализацию в адрес медицинских организаций страны. При этом производителем препаратов установлены предельные цены реализации. Однако руководство компании с целью извлечения незаконной прибыли включило в цепочку поставок подконтрольную фирму, зарегистрированную в ОАЭ, через которую проводило номинальные сделки. Через эту схему завышалась отпускная цена на препараты, что позволяло скрывать реальную себестоимость и получать незаконную прибыль».