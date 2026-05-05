Расстрел в Москве — киллер из «29 комплекса» выполнил заказ на депутата

В Москве начался судебный процесс по делу об убийствах конца 1990-х и начала 2000-х годов. На скамье подсудимых — бывший участник группировки «29 комплекс» Алексей Олесик. Следствие считает, что он участвовал в серии ликвидаций, включая убийство депутата Айдара Исрафилова. Сам фигурант вину признал и заявил о раскаянии, но указал на неточности в формулировках обвинения.
Выстрелы в столице.
29 августа 1999 года на Ленинградском проспекте в Москве прозвучали выстрелы. Целью стал Айдар Исрафилов. По данным следствия, операция была заранее спланирована. Жертву вывели в столицу под предлогом встречи.
Неподалеку от стадиона ЦСКА один из участников группы занял позицию в кафе и отслеживал передвижение цели. После сигнала машина с исполнителями приблизилась к месту. Олесик открыл огонь из пистолета с глушителем. Исрафилов погиб на месте.
Следствие считает, что устранение было заказным. В материалах дела указано, что решение ликвидировать депутата было принято не позднее августа 1999 года.
Заказ и цепочка.
По версии обвинения, инициатива исходила от Ильшата Гафурова, занимавшего в тот период должность главы Елабуги. В деле говорится, что он обратился к представителям «29 комплекса» с предложением устранить Исрафилова за вознаграждение.
Исполнение передали по цепочке. Руководитель группировки поручил задачу бригаде под началом Рузаля Асадуллина. Тот перепоручил ее своему подручному — Алексею Олесику.
Для реализации плана подготовили оружие и транспорт. Один из участников приобрел автомобиль ВАЗ-2106. Олесику передали переделанный газовый пистолет калибра 9 мм с глушителем.
Местом выбрали Москву. В материалах дела указано, что это решение принималось с расчетом снизить резонанс в Татарстане.
Вход в группировку.
К моменту убийства Олесик уже был связан с участниками «29 комплекса». В 1995 году он устроился охранником в частную структуру, созданную лидерами группировки. Эта структура использовалась для легализации оружия.
До августа 1999 года он работал личным охранником одного из руководителей. После вступления в ОПГ, как указано в обвинении, он фактически согласился участвовать в тяжких преступлениях в интересах сообщества.
Раскол и новая кровь.
В мае 2001 года внутри группировки произошел конфликт. Он перерос в вооруженное противостояние между лидером и его бывшим подчиненным.
Осенью того же года стало известно о прибытии в Москву двух участников, поддерживавших одну из сторон. Это было воспринято как угроза. Было принято решение действовать.
Ночью 30 сентября группа из семи человек прибыла к квартире на Кустанайской улице. В помещение зашли двое. Один из них открыл огонь. Двое мужчин были убиты.
Остальные участники ждали в подъезде и машине. На следующий день тела расчленили и спрятали недалеко от деревни Семивраги в Домодедовском районе.
Годы в тени.
После этих событий Олесик исчез. С 2002 года он находился в розыске. Спустя восемь лет суд в Набережных Челнах заочно избрал ему меру пресечения.
Фигуранта задержали только в ноябре прошлого года. Все это время он жил под чужим именем в Ростовской области. Использовал документы на имя Алексея Черкасова.
Он работал в отделе снабжения на одном из заводов. Семью не создавал. По месту работы характеризовался положительно. За границу не выезжал, зафиксирована лишь одна поездка в Казахстан.
Дело дошло до суда.
После задержания Олесика доставили в Москву. В январе 2026 года суд продлил срок его ареста. Расследование вело подразделение, занимающееся преступлениями прошлых лет.
4 мая Московский городской суд начал рассмотрение дела. Фигуранту вменяют участие в банде, преступном сообществе, три убийства, незаконный оборот оружия и подделку документов.
Во время оглашения обвинения подсудимый выглядел сосредоточенным. После этого он заявил, что признает вину и раскаивается, однако не согласен с рядом формулировок. Подробную позицию он намерен изложить позже.
Связанные фигуранты.
Один из участников тех событий ранее осужден за другие убийства. В настоящее время он находится в зоне специальной военной операции.
Ильшат Гафуров, занимавший впоследствии пост ректора Казанского федерального университета, в мае 2025 года был приговорен к длительному сроку лишения свободы за убийство Исрафилова. Апелляция снизила наказание.
Он вину не признал. Защита указывала, что обвинение строится на показаниях бывших участников группировки.
Финал без точки.
Следующее заседание назначено на 13 мая. Суд продолжит исследование доказательств.
