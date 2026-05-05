Расстрел в Москве — киллер из «29 комплекса» выполнил заказ на депутата

В Москве начался судебный процесс по делу об убийствах конца 1990-х и начала 2000-х годов. На скамье подсудимых — бывший участник группировки «29 комплекс» Алексей Олесик. Следствие считает, что он участвовал в серии ликвидаций, включая убийство депутата Айдара Исрафилова. Сам фигурант вину признал и заявил о раскаянии, но указал на неточности в формулировках обвинения.