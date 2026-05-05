При ночном пожаре в Башкирии погибла пожилая женщина

Трагедия произошла в селе Красная Горка Нуримановского района.

Источник: пресс-служба | МЧС по РБ

По информации пресс-службы МЧС по Башкирии, минувшей ночью пожарные ликвидировали открытое горение одноэтажного бревенчатого дома. В ходе разбора места происшествия была обнаружена погибшей 76-летняя женщина.

В настоящее время на месте пожара работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

МЧС России напоминает:

— неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении входит в тройку самых частых причин пожаров;

— не курите в постели и не перегружайте электросеть;

— не оставляйте без присмотра топящуюся печь и гаджеты на зарядку.

Ранее сообщалось, что в Башкирии за сутки дважды загорелась сухая трава.

