В омском селе школьница на мопеде влетела в обочину и попала в больницу

В Госавтоинспекции сообщили о ДТП с участием несовершеннолетнего водителя мопеда. В Омском районе 12-летняя девочка не справилась с управлением и съехала с дороги. С травмами ее увезли в больницу.
Инцидент случился вечером 4 мая в селе Красноярка. В 22:10 в дежурную часть полиции поступил звонок о дорожном происшествии на улице Железного.
На место сразу выехали сотрудники ГИБДД. Как предварительно выяснили полицейские, за рулем мопеда сидела 12-летняя девочка. Двигаясь по улице в районе дома № 2, юная гонщица не справилась с управлением — двухколесное транспортное средство съехало на обочину.
В результате падения школьница получила различные травмы. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую.
Сейчас полиция проводит проверку. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства аварии. В том числе предстоит выяснить, где девочка взяла мопед, знали ли родители, что их ребенок садится за руль, и кто допустил к мопеду ребенка без прав. Напомним, что для управления мопедом в РФ необходимо иметь водительское удостоверение категории «М», которое выдают только с 16 лет.
После проверки по факту ДТП будут приняты процессуальные решения.
