Силы ПВО уничтожили за ночь 289 украинских беспилотников над территорией России

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 289 украинских дронов над российскими регионами. Об этом во вторник, 5 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, дроны сбили над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областей, Московского региона, Республик Крым и Татарстан, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря, передает ТАСС.
Днем ранее семь сотрудников «Мираторга» пострадали в результате атаки украинской армии на Брянскую область. ВСУ ударили по территории предприятия в селе Бровничи Климовского района.
Также 3 мая Вооруженные силы Украины нанесли удар дроном-камикадзе по промышленному предприятию в поселке Мирские Погарского района Брянской области.
ВСУ атаковали с помощью двух управляемых авиационных бомб село Доброе в Белгородской области, в результате чего пострадали два человека.