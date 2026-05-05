В Хабаровске задержан 16-летний дроппер мошенников

В Хабаровске полицейские по подозрению в неправомерном обороте денег задержали 16-летнего горожанина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Установлено, что в компьютерном клубе подросток, который нигде не учится и не работает после окончания 9 классов школы, встретил незнакомца, который предложил ему заработать. Он должен был получать на две своих банковские карты деньги и переводить по реквизитам, а себе оставлять часть с каждой суммы.
Тот согласился, и с ноября по декабрь прошлого года через его карты прошло около 203 тысяч рублей, похищенных аферистами. За это подросток получил 6 тысяч рублей, которые потратил в компьютерном клубе.
— Возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (ч.4 ст. 187 УК РФ). Банковская карта изъята. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
