В Приморье за три месяца нашли 19 фальшивых купюр

По его словам, основные признаки подлинности полезно знать всем. Банк России советует проверять купюры на просвет (водяные знаки, защитная нить), на ощупь (рельеф, тиснение) и при наклоне (оптически переменная краска). Всю информацию можно найти на сайте регулятора или в мобильном приложении «Банкноты Банка России». А кассиры магазинов, аптек и других торговых точек могут пройти бесплатное обучение на сайте Университета Банка России.