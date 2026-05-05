10 беспилотников сбили ночью над пятью районами Калужской области

Ранее сообщалось, что в Ростовской области расчёты ПВО сбили десять беспилотников в четырёх районах. Губернатор Юрий Слюсарь заявил об уничтожении дронов в Миллеровском, Милютинском, Шолоховском и Кашарском районах. В посёлке Тёплые Ключи Кашарского района из-за ракетной атаки эвакуировали жителей одной квартиры. Люди не пострадали, однако повреждены крыша, окна и ограждение участка — на месте работают специалисты районной администрации.