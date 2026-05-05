Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала медика в Донецке по подозрению в госизмене

В Донецке ФСБ задержала сотрудника одного из медицинских учреждений, ставшего фигурантом дела о госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Источник: Life.ru

Задержание фигуранта по делу о госизмене. Видео © ЦОС ФСБ.

Согласно ведомству, мужчина поддерживал связь с украинскими спецслужбами и передавал им сведения о местах дислокации подразделений Армии России в Харцызске и Макеевском муниципальном округе. Он также сообщал своим кураторам данные о пациентах, поступавших в больницу с ранениями после обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что в России за 2025 год суды вынесли более 200 приговоров по делам о государственной измене. По статье 275 УК РФ осуждены 219 человек. Также 14 человек получили наказание за шпионаж (ст. 276), а 29 — за сотрудничество с иностранными государствами (ст. 275.1). Все осуждённые отправлены в колонию, двое из них приговорены к пожизненному заключению.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.