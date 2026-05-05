Что произошло в Бресте, где слышали громкий звук поздно вечером 4 мая

Источник: Комсомольская правда

Стали известный причины громкого звука в Бресте поздним вечером 4 мая. Об этом написал телеграм-канал «#1регион» Брестского облисполкома.

Громкий звук мог встревожить жителей центральной части Бреста в понедельник около 23.00. Горожанам объяснили, что причиной стал технологический процесс на Брестской ТЭЦ.

— Произошел кратковременный сброс пара, который сопровождался шумом, — прокомментировали в «Брестэнерго».

На предприятии подчеркнули, что нарушений в работе оборудования зафиксировано не было. И ТЭЦ работает в штатном режиме.