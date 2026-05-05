Погорельцы из села Кучерово начнут получать социальные выплаты 5 мая 2026

В селе Кучерово Красноярского края, где в майские праздники произошел крупный пожар, уничтоживший 9 двухквартирных жилых домов и хозяйственные постройки, пострадавшие начнут получать социальные выплаты 5 мая. Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.
Все пострадавшие, лишившиеся жилья, в настоящее время размещены у родственников. На месте происшествия активно ведутся работы по ликвидации последствий пожара: задействована техника и привлечены люди для уборки территории. Красноярское отделение Красного Креста организовало доставку и выдачу гуманитарной помощи, сформировав наборы продуктов, средств гигиены и одежды. Этого хватит десятидневный срок. На данный момент 42 человека уже подали заявления на получение материальной помощи.
Глава Иланского-Нижнеингашского округа Петр Малышкин доложил губернатору, что ситуация находится под контролем.
«Пожар ликвидирован. Выделили технику и людей, чтобы быстрее навести порядок», — сообщил чиновник.
К работам по ликвидации последствий пожара подключится и предприятие, где трудятся некоторые из пострадавших. По факту произошедшего пожара возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В результате происшествия никто не пострадал.
