Погорельцы из села Кучерово начнут получать социальные выплаты 5 мая 2026

Все пострадавшие, лишившиеся жилья, в настоящее время размещены у родственников. На месте происшествия активно ведутся работы по ликвидации последствий пожара: задействована техника и привлечены люди для уборки территории. Красноярское отделение Красного Креста организовало доставку и выдачу гуманитарной помощи, сформировав наборы продуктов, средств гигиены и одежды. Этого хватит десятидневный срок. На данный момент 42 человека уже подали заявления на получение материальной помощи.