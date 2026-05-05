Сотрудница фирмы в Дзержинске отгрузила товар на 5,9 млн рублей фирме-двойнику

Почти 6 млн рублей потеряла дзержинская фирма из-за действий мошенников, создавших точную копию сайта реально существующего юрлица. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
Сотрудники фирмы по договору поставки, поступившему через электронные сервисы, отгрузили через транспортную компанию более 900 единиц продукции в адрес ООО, зарегистрированного в другом городе. Деньги на расчетный счет поставщика так и не поступили. Попытки связаться с покупателем оказались безуспешными.
Реального директора юрлица, куда «ушел» товар, установили. Он заявил, что не заключал никаких договоров и не делал заказов.
Оказалось, что злоумышленники создали в сети фишинговую копию официального веб-ресурса ООО, продолжая от имени организации совершать закупки.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.