Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Чебоксарах

Три человека пострадали в результате беспилотной атаки на Чебоксары. Об этом во вторник, 5 мая, сообщили в пресс-службе Минздрава Чувашии.
По данным ведомства, одного человека госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также еще два местных жителя в состоянии легкой степени тяжести получают помощь амбулаторно.
— По оперативной информации в результате атаки БПЛА в городе Чебоксары 5.05.2026 года пострадали три человека, — передает канал Минздрава в МАКС.
Всего за ночь 5 мая над российскими регионами ликвидировали 289 украинских дронов.
В эту же ночь на территории Приволжского федерального округа объявили ракетную опасность — сирены были слышны в большинстве крупных городов.
Кроме того, недавно украинская армия ударила с помощью двух управляемых авиационных бомб по селу Доброе в Белгородской области — в результате ранения получили два человека.