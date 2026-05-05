Беспилотник частично разрушил дом в Ростовской области

В ночь на 5 мая Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Силы ПВО сбили 10 вражеских дронов в четырёх районах: Милютинском, Миллеровском, Шолоховском и Кашарском.
В посёлке Тёплые Ключи (Кашарский район) из-за атаки эвакуировали жильцов одной из квартир частного дома. Никто не пострадал.
Осколки повредили крышу, окна и ограждение. На место уже выехали специалисты для оценки ущерба. Губернатор заверил, что жителям будет оказана вся необходимая помощь.
Напомним, накануне, ночью 4 мая, в шести районах Ростовской области уничтожили около 20 беспилотников.
