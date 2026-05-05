Беспилотник частично разрушил дом в Ростовской области

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В ночь на 5 мая Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Силы ПВО сбили 10 вражеских дронов в четырёх районах: Милютинском, Миллеровском, Шолоховском и Кашарском.

В посёлке Тёплые Ключи (Кашарский район) из-за атаки эвакуировали жильцов одной из квартир частного дома. Никто не пострадал.

Осколки повредили крышу, окна и ограждение. На место уже выехали специалисты для оценки ущерба. Губернатор заверил, что жителям будет оказана вся необходимая помощь.

Напомним, накануне, ночью 4 мая, в шести районах Ростовской области уничтожили около 20 беспилотников.

Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше