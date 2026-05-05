Приморца обобрали на 4,5 миллиона, запугав его уголовным делом о финансировании терроризма

Первый участник мошеннической схемы написал мужчине от лица работодателя и сообщил, что скоро с ним в рамках проверки свяжутся представители силовых структур. Когда «сотрудник правоохранительных органов» вышел с ним на связь, то заявил, что собеседник подозревается в финансировании терроризма, и для содействия следователям ему нужно передать им личные сбережения в виде наличных денег.
Злоумышленникам удалось убедить мужчину в необходимости передачи средств (шутка ли — по статье 205.1 УК РФ о содействии терроризму предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы). Он прибыл во Владивосток и там передал курьеру 4,5 миллиона, после чего связь с «силовиками» прекратилась.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Прокуратура контролирует его расследование, в том числе установление личностей самих мошенников и всех их соучастников.
Ранее под угрозой уголовной ответственности неустановленные мошенники присвоили сбережения 78-летней жительницы Хорольского округа Приморья. Пенсионерка отдала мошенникам 2 миллиона рублей для «декларирования», чтобы снять с себя подозрения в финансировании незаконной деятельности недружественного государства. А нескольких жительниц Уссурийска лишили накоплений под предлогом расследования дела о государственной измене.
Приморцам напоминают: силовые и другие государственные структуры никогда не принуждают граждан к совершению банковских операций и разглашению конфиденциальной информации в телефонном разговоре или в переписке.