ВСУ запустили по России почти три сотни дронов перед объявленным перемирием

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 289 украинских беспилотников за ночь над российскими регионами. Об этом 5 мая сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 4 мая т. г. до 07:00 мск 5 мая т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 289 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Дроны Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбили над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Московского региона, Республики Крым, Татарстана, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.

Примечательно, что до этой атаки Владимир Зеленский объявил о введении режима прекращения огня. Сначала он практически отказался от предложения России прекратить огонь на 8−9 мая. Однако позже киевские власти решили объявить «режим тишины» в ночь с 5 на 6 мая. Напомним, что Минобороны России официально объявило перемирие 8 и 9 мая в зоне проведения специальной военной операции в честь Дня Победы.

