В Приморье пожарные вытащили мужчину из горящей квартиры на девятом этаже

Пламя уничтожило все на площади около 20 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

В Арсеньеве на улице Островского случился ночной пожар в многоквартирном доме. Сигнал о возгорании поступил около полуночи. Уже через четыре минуты на месте работали сотрудники МЧС России. Но когда они поднялись на этаж, картина была жуткой: из окна квартиры на девятом этаже рвалось пламя, а весь подъезд был густо затянут едким дымом. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Владивосток».

Звенья газодымозащитной службы действовали четко. С помощью спасательных устройств они проникли в квартиру, которая была полностью отрезана дымом от путей эвакуации, и вывели оттуда мужчину 1991 года рождения. Одновременно из задымленного подъезда эвакуировали второго пострадавшего — мужчину 1992 года рождения. Пожарные вынесли обоих на свежий воздух, где их передали медикам. К счастью, погибших нет. Но квартира выгорела полностью изнутри: пламя уничтожило всё на площади около 20 квадратных метров.

Дознаватели МЧС России проводят проверку: устанавливают причину возгорания и все обстоятельства происшествия.

