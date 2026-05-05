Атака БПЛА в Ростовской области в ночь на 5 мая стала частью удара по 19 регионам

В Ростовской области и в других регионах страны в ночь на 5 мая сбили 289 дронов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь на 5 мая было сбито 10 беспилотных летательных аппаратов, об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По официальным данным, вражеские БПЛА были уничтожены в четырех муниципалитетах, осколками частично поврежден дом в поселке Кашарского района. Погибших и пострадавших нет.

В свою очередь в Минобороны РФ добавили, что в общей сложности в период с 20:00 4 мая до 7:00 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 289 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Атаки зафиксировали в 19 регионах РФ и над акваторией Азовского моря. Помимо Ростовской области, дроны сбили в небе над Новгородской, Ленинградской, Волгоградской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Московской областями, а также в Крыму, Татарстане и в Краснодарском крае.

