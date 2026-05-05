Силы ПВО за ночь сбили над Россией 289 БПЛА

При ночной атаке на Чебоксары ранены три человека. В Брянской области при атаке БПЛА на село Демьянки пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали. В Ленинградской области сбито 18 БПЛА, произошел пожар в промзоне в Киришах. В Ростовской области отразили атаку в четырех районах, получил повреждения один частный дом. В Белгородской области в городе Грайворон вчера вечером от удара FPV-дрона пострадал мирный житель. В Калужской, Новгородской, Тверской и Тульской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.