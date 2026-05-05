Над регионами РФ за ночь сбили 289 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь уничтожили 289 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ во вторник, дроны самолетного типа сбиты в период с 20:00 4 мая до 07:00 5 мая.
Вражеские беспилотники перехвачены над 19 регионами, включая Брянскую, Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Калужскую, Смоленскую, Орловскую, Тверскую, Тульскую, Рязанскую, Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую, Ростовскую, Волгоградскую области, Московский регион, Республику Крым, Татарстан и Краснодарский край, а также над акваторией Азовского моря.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские силы ПВО в течение недели уничтожили как минимум 2622 украинских беспилотника над различными регионами РФ. Как писал KP.RU, наибольшее количество дронов сбиты 30 апреля и 3 мая. При этом за неделю с 20 по 26 апреля было перехвачено не менее 2745 украинских дронов.