Собянин: Силы ПВО сбили еще три БПЛА, направлявшихся на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника, летевших на Москву. Об этом во вторник, 5 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал мэр в своем канале в МАКС.
Всего за ночь 5 мая над российскими регионами ликвидировали 289 украинских дронов.
В результате беспилотной атаки на Чебоксары пострадали три мирных жителя: им оказывают медицинскую помощь.
В эту же ночь на территории Приволжского федерального округа объявили ракетную опасность — сирены были слышны в большинстве крупных городов.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше