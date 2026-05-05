В Чувашии после атаки БПЛА школы и техникумы перевели на дистант

В Республике Чувашия объявили дистанционный режим для учащихся школ и техникумов из-за действующей угрозы атаки беспилотников, Об этом сообщает глава Чебоксар Станислав Трофимов.

Источник: Life.ru

«В Чебоксарах сохраняется угроза атаки БПЛА. Школы будут работать в дистанционном режиме. Детей просим оставить дома. Вторая смена сможет начать учиться, если будет официальный отбой угрозы атаки БПЛА. Родителям воспитанников детских садов также рекомендуем воздержаться сегодня от посещения детских садов и по возможности остаться дома», — говорится в сообщении.

Жителей призвали по возможности оставаться дома и ограничить передвижения по городу. Аналогичное объявление опубликовал министр образования Чувашии Дмитрий Захаров, отметив введение дистанционного режима и в техникумах.

Ранее при атаке украинских дронов на Чебоксары пострадали три человека. Один житель получил травмы средней степени тяжести и находится в больнице. Двое других пострадавших с лёгкими травмами получают помощь амбулаторно. Также повреждения получил торговый центр после падения обломков воздушной цели. Инцидент произошёл в южной части города. Сообщалось, что обломки повредили фасад здания и остекление.

