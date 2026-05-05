Поисковики назвали конкретные места, где планируют искать Усольцевых

В поисковых отрядах Красноярского края назвали конкретные участки на Кутурчинском Белогорье, где планируется провести аэроразведку в рамках возобновления поисков пропавшей в сентябре 2025 года семьи Усольцевых. Основной упор будет сделан на труднопроходимые местности, которые не удалось полностью обследовать осенью прошлого года.
Как сообщила представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду, штаб сконцентрировал усилия на подготовке аэроразведки с использованием нового беспилотного комплекса.
«Эта территория будет осмотрена при помощи нового беспилотного комплекса. По результатам облёта и с учетом реальной погодной ситуации будет принято решение об объеме дальнейшей наземной работы», — пояснила волонтер корреспонденту aif.ru.
Поиски планируют начать в мае, как только позволят погодные условия и сойдет снег. В ближайшее время СК должен собрать штаб.
Напомним, трагедия на Кутурчинском Белогорье до сих пор остается одной из самых загадочных в регионе. 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их 5-летняя дочь Арина отправились в короткий поход к горе Буратинка. Погода резко испортилась, и семья исчезла. Несмотря на масштабную поисковую операцию с участием сотен волонтеров и профессионалов следов пропавших обнаружить не удалось.