При атаке БПЛА на Чебоксары пострадали три человека

Трое мирных жителей пострадали при ударе дронов по Чебоксарам, один человек госпитализирован.

Источник: Комсомольская правда

В результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чебоксары пострадали три мирных жителя. Как сообщили в Минздраве Чувашии, один человек госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. В настоящий момент угрозы его жизни нет.

Еще двое пострадавших с легкими травмами получают помощь амбулаторно.

Как писал KP.RU, в результате удара беспилотников по Брянской области ночью также пострадали два человека. Мужчина и женщина госпитализированы. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, противник атаковал село Демьянки несколькими дронами.

Всего ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 289 украинских беспилотников. Вражеские беспилотники перехвачены над 19 регионами России, а также над акваторией Азовского моря.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше