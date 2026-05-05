В Красноярском крае раскрыли разбойное нападение на магазин

В МВД по Красноярскому краю поделились подробностями этого случая. В дежурную часть поступил звонок, что неизвестный мужчина ворвался в одну из торговых точек, напал на покупательницу и начал ее удерживать. Угрожая расправой над женщиной, он с ножом в руках потребовал у продавца магазина спиртное, табачные изделия. Получив желаемое, он скрылся с товаром. В деталях случившегося сейчас разбираются следователи.