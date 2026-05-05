В Казани и Зеленодольске действует режим угрозы атаки БПЛА

В ночь на 5 мая в Республике Татарстан ввели режим ракетной опасности. Параллельно с этим на территории Казани и Зеленодольска сохраняется действие предупреждения об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

Источник: Life.ru

Такие меры безопасности были приняты специалистами в ночное время. Ситуация находится на контроле профильных ведомств, которые следят за обстановкой в регионе.

В связи с текущими событиями работа аэропортов Казани и Нижнекамска оказалась частично ограничена. Воздушные гавани временно не принимают и не выпускают гражданские самолёты.

Жителям настоятельно напоминают о строгом запрете на публикацию фото- и видеоматериалов, которые касаются пролетов дронов или последствий возможных инцидентов. Распространение таких кадров недопустимо.

Сейчас власти призывают граждан сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Дальнейшие решения об открытии воздушного пространства будут зависеть от изменения оперативной обстановки.

Ранее в Белгородской области житель Грайворона пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона. В момент атаки мужчина передвигался на велосипеде. В Грайворонской центральной районной больнице ему диагностировали осколочные ранения ног. Для дальнейшего лечения пострадавший будет доставлен в городскую больницу № 2 г. Белгорода.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

