Пять человек погибли во время пожара в Нижегородской области

В городе Выкса Нижегородской области в результате пожара скончались пять человек. Эта информация была предоставлена ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Чрезвычайное происшествие произошло в ночь на 5 мая по адресу улица Челюскина. В частном жилом доме возникло возгорание, которое к моменту прибытия пожарных полностью охватило строение. Пламя удалось ликвидировать на территории в 80 квадратных метров.
При разборе завалов были найдены тела пяти погибших, среди которых находились двое детей. В настоящее время идет процесс установления их личностей.
Ранее мужчина погиб во время страшного пожара в Нижегородской области.
