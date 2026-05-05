Омского фермера кинули на 1,3 млн рублей при попытке купить трактор в интернете

Сельчанин соблазнился низкой ценой сельскохозяйственной машины, найдя объявление о продаже на портале частных объявлений.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Кормиловского района приняла заявление о мошенничестве от местного фермера. Мужчина нашел в интернете объявление о продаже трактора по очень выгодной цене и допустил большую оплошность, авансом переведя «продавцу» всю сумму.

От действий мошенников серьезно пострадал 56-летний фермер из рабочего поселка Кормиловка. Сельчанин нашел объявление о продаже трактора по очень выгодной цене на известном портале частных объявлений. Продавец на запрос омского фермера предоставил исчерпывающую информацию о якобы продаваемой им технике — омичу были отправлены не только фотографии, но даже видеообзор. Это окончательно усыпило бдительность сельчанина, поэтому он, не сомневаясь, перевел на указанный счет полную стоимость сельскохозяйственной машины — 1 284 000 рублей. Однако после отправки денег продавец удалил переписку, а телефонный номер фермера заблокировал. Только в этот момент омич понял, что был обманут, и пошел писать заявление в полицию.