КНБ зарегистрировал 317 коррупционных преступлений с начала года

Сумма ущерба по оконченным коррупционным делам составила 4,2 млрд тенге ($9 млн).

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 5 мая — Sputnik. Служба по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности в феврале-апреле 2026 года зарегистрировала 317 коррупционных правонарушений.

«Большая часть фактов коррупции относится к таким преступлениям, как взяточничество, мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями», — говорится в сообщении.

Признаны подозреваемыми по уголовным делам 226 лиц.

Завершено расследование 198 уголовных дел, из них 175 направлено в суд.

Сумма установленного ущерба (по оконченным уголовным делам) составила 4,2 млрд тенге ($9 млн).