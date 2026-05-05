КНБ зарегистрировал 317 коррупционных преступлений с начала года

АСТАНА, 5 мая — Sputnik. Служба по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности в феврале-апреле 2026 года зарегистрировала 317 коррупционных правонарушений.
«Большая часть фактов коррупции относится к таким преступлениям, как взяточничество, мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями», — говорится в сообщении.
Признаны подозреваемыми по уголовным делам 226 лиц.
Завершено расследование 198 уголовных дел, из них 175 направлено в суд.
Сумма установленного ущерба (по оконченным уголовным делам) составила 4,2 млрд тенге ($9 млн).