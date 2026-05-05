В Челябинской области молодой автолюбитель насмерть сбил 12-летнего мальчика

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Миассе.
Известно, что трагедия произошла на улице 60 лет Октября. Парень 2005 года рождения, управляя Lada 211440, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.
Мальчик 2013 года рождения пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. От полученных травм он скончался на месте.
Сотрудниками полиции установлено, что ребенок направлялся домой. Выйдя из автобуса, школьник дошел до «зебры», начал переход после того, как автобус отъехал от остановки.
Водитель Lada с начала текущего года привлекался к административной ответственности за превышение скорости уже 10 раз. На стеклах его транспортного средства нанесена тонировка.
Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ, фигурант водворен в изолятор временного содержания.