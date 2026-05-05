Смертельная сигарета: в Усть-Багаряке после курения погибли двое мужчин

В селе Усть-Багаряк Кунашакского округа в ночь с 4 на 5 мая произошел пожар. Вспыхнули жилой дом и хозпостройка на улице Ключевой.
Как рассказали в региональном ГУ МЧС, пламя охватило 70 квадратных метров.
Тушить огонь на четырех спецмашинах приехали 13 человек. В объятом пламенем доме пожарные обнаружили тела двух 66-летних мужчин, предположительно это хозяин дома и его гость.
— По предварительным данным, причиной трагедии стала неосторожность при курении, — уточнили спасатели.
