В Ростовской области 4 мая произошло девять пожаров

В Ростовской области минувшие сутки, 4 мая, выдались напряженными для сотрудников МЧС. Как рассказали в ведомстве, в этот период случилось девять пожаров, все они носили техногенный характер. Один человек погиб, еще одного удалось спасти.
Также спасатели ликвидировали последствия четырех ДТП.
— К работе привлекались 116 человек и 29 единиц техники, — рассказали в областном ГУ МЧС.
