В Челябинске женщина «придумала» ребенка и украла из бюджета 250 тыс. рублей

Согласно версии, жительница Челябинска подала в ЗАГС поддельное заявление о родах вне больницы. На его основании записали акт о рождении ребенка, которого на самом деле не было. Это стало началом для реализации аферы.
Затем женщина пошла в Соцфонд России и, на основании акта, попросила пособия, предусмотренные законодательством. В результате женщина украла из бюджета более 250 тыс. рублей. Вскоре после этого полиция раскрыла махинацию.
На злоумышленницу завели дело по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ (мошенничество при получении выплат). Все материалы направлены в Курчатовский суд Челябинска.