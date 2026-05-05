Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Ленинградской области назвал НПЗ целью ночной атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины, по уточненным данным, атаковали Ленинградскую область с помощью 29 беспилотников. Основной целью удара стал Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ), сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Вооруженные силы Украины, по уточненным данным, атаковали Ленинградскую область с помощью 29 беспилотников. Основной целью удара стал Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ), сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Возникший в промышленной зоне города Кириши пожар локализован, добавил господин Дрозденко. При атаке обошлось без жертв. Ограничения на работу аэропорта Пулково сняты около четырех часов назад.

КИНЕФ — градообразующее предприятие Киришей, один из крупнейших по объему переработки нефти заводов в России. Производит все виды топлива (неэтилированные автомобильные бензины, дизель, топливо для реактивных двигателей, мазуты, нефтяные битумы), а также продукцию для нефтехимической и лакокрасочной промышленности, предприятий бытовой химии и строительства.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше