В Воронежской области при ударе БПЛА повреждена ЛЭП

В Воронежской области за ночь сбили 17 беспилотников, никто не пострадал. В одном из районов обломки сбитого БПЛА оборвали провода линий электропередачи, сообщил губернатор Александр Гусев.
Из-за обрыва ЛЭП без света оставались 160 человек. Повреждения уже устранены, уточнил губернатор. Еще в одном районе обломки БПЛА повредили погрузчик, автомобиль и посекли забор домовладения.
По данным Минобороны России, в ночь на 5 мая силы ПВО сбили в общей сложности 289 БПЛА над 19 российскими регионами.
